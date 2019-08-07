Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в РоссииRT на русском 09:54
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Читать в источнике
Оценить93
с чего всё началось
Аномально холодное лето 2019 года в европейской части России опять заставило задуматься о причинах необычных погодных явлений.Московский Комсомолец06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Метеоролог назвал причину аномально холодного лета: виноваты Луна и Солнце
Московский Комсомолец06:11
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Происшествия
Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами
Обновлено в 16:38
Политика
Атамбаев поблагодарил кыргызстанцев за спасение его от спецназа
Атамбаев выразил сожаление, что при его спасении пострадали невинные мирные люди.
Обновлено в 17:42
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против клуба ПФЛ
«Салют Белгород» проведет матч с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4 Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 10:43
Экономика
Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков
Достройкой проблемного ЖК "Шотландия" в Ленинградской области займется в ближайшее время региональный фонд дольщиков, заявил журналистам в Санкт-Петербурге вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 08:07
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Игры
Death Stranding исчезла из списка эксклюзивов PS4 на официальном сайте
На официальном сайте PlayStation присутствует страница со списком эксклюзивов PS4.
Обновлено в 11:10
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Борис Корчевников попал в автомобильную аварию
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Турция и США договорились о зоне безопасности на севере Сирии
Турция и США достигли соглашения по вопросу организации зоны безопасности в северных районах Сирии, сообщает 7 августа агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на турецкое военное ведомство.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Происшествия
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Похороны Вилли Токарева 7 августа не состоятся
Представители артиста не подтвердили информацию о дате церемонии прощания Похороны певца Вилли Токарева, который скончался 4 августа в возрасте 84 лет, в среду не состоятся, дата церемонии не определена.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов
Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 09:42
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено в 02:24
Хоккей
ХК «Сочи» обыграл «Авангард» и стал победителем предсезонного турнира
Хоккеисты "Сочи" одолели омский "Авангард" и выиграли предсезонный турнир Sochi Hockey Open.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Сеул увеличит выплаты Вашингтону за обеспечение своей безопасности
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Южная Корея согласилась на дальнейшее увеличение выплат США ради обеспечения своей безопасности за счёт военных Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта
В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Арсенал» согласовал трансфер Тирни
"Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Обновлено в 17:17
Политика
Детали разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главой Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:04
Транспорт
В Москве началась автоматическая проверка ОСАГО в тестовом режиме
В Москве приступили к тестированию системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:06