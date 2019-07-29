Политика

В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с УкраинойLife.ru 09:40

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией. Автор обращения утверждает, что из-за запрета полётов страдают простые граждане, которые не могут увидеть родственников.
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Росавиация готова к диалогу о возобновлении авиасообщения с Украиной

RT на русском09:42

Росавиация готова к переговорам о восстановлении авиасообщения с Украиной

Эхо Москвы09:30

Росавиация готова к проведению переговоров по возобновлению авиасообщения с Украиной

ТАСС09:00

Росавиация хочет возобновить полеты на Украину

Газета.Ru09:17

Росавиация готова к переговорам с Украиной по авиасообщению

РИА Новости09:06

В России заявили о готовности возобновить полеты на Украину

Lenta.ru09:29

Росавиация заявила о готовности к переговорам об авиасообщении с Украиной

РБК09:00
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
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Валерия Гергиева освистали в Германии

«Тангейзер» Рихарда Вагнера в исполнении оркестра под управлением Гергиева получился невнятным и нечётким настолько, что в конце дирижёра даже освистали.
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Порошенко с семьей покинул Украину

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Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам

Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 10:21
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Компания Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома

Обновлено в 09:59
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика

В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию

Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Здоровье

Ребенок с синдромом русалки родился в Индии

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Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Обновлено вчера в 23:19
Авто

В Германии разрешили модернизировать дизельные авто

На дорогах Германии сегодня насчитывается свыше 5 млн дизельных авто, соответствующих стандарту Евро-5.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Музыка

Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:02
Футбол

Вратарь «Реала» Куртуа получил травму

Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Политика

Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке

Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Транспорт

В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга

Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Общество

Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить

Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Армия и оружие

В Афганистане в бою погибли двое американских военных

Обновлено в 14:36
Происшествия

В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека

Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками

В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Политика

Россия представила концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия представила Совету Безопасности ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:59
Политика

Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма

Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Авто

Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
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Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров

Обновлено в 03:28
Футбол

«Спартак» хочет выручить с продажи Фернандо 15 млн евро

Обновлено в 13:16
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IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP

Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Футбол

СМИ: Блан отказался от работы в «Зените»

Лоран Блан находится без работы с 2016 года. Прежде специалист возглавлял «Бордо», ПСЖ и национальную сборную Франции.
Обновлено в 13:23
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Александр Васильевич Нерадько
Российский политик
Российский государственный деятель, руководитель Росавиации, бывший руководитель Ространснадзора и Федеральной аэронавигационной службы.
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