Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией. Автор обращения утверждает, что из-за запрета полётов страдают простые граждане, которые не могут увидеть родственников.

В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной

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