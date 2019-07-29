Политика
В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с УкраинойLife.ru 09:40
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией. Автор обращения утверждает, что из-за запрета полётов страдают простые граждане, которые не могут увидеть родственников.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Культура
Валерия Гергиева освистали в Германии
«Тангейзер» Рихарда Вагнера в исполнении оркестра под управлением Гергиева получился невнятным и нечётким настолько, что в конце дирижёра даже освистали.
Обновлено в 13:43
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 10:21
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
Обновлено в 02:54
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Авто
В Германии разрешили модернизировать дизельные авто
На дорогах Германии сегодня насчитывается свыше 5 млн дизельных авто, соответствующих стандарту Евро-5.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Музыка
Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:02
Футбол
Вратарь «Реала» Куртуа получил травму
Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Транспорт
В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга
Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
В Афганистане в бою погибли двое американских военных
Обновлено в 14:36
Происшествия
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека
Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками
В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Политика
Россия представила концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия представила Совету Безопасности ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:59
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров
Обновлено в 03:28
Футбол
«Спартак» хочет выручить с продажи Фернандо 15 млн евро
Обновлено в 13:16
Игры
IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP
Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Футбол
СМИ: Блан отказался от работы в «Зените»
Лоран Блан находится без работы с 2016 года. Прежде специалист возглавлял «Бордо», ПСЖ и национальную сборную Франции.
Обновлено в 13:23
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57