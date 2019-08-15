Уточняется, что в больнице остается один человек. Самолет А321 совершил аварийную посадку с отключенными двигателями. Ранее сообщалось, что 55 человек пострадали при экстренной посадке А321 в поле.

Число пострадавших при аварийной посадке А321 увеличилось до 74

Происшествия Пассажирам А321 после жесткой посадки предложили рейс из Домодедово Пассажирам самолета А321 «Уральских авиалиний», экстренно севшего в поле в Раменском районе Подмосковья из-за отказа силовых установок, предложили отправиться в Симферополь из аэропорта Домодедово приблизительно в 15:00 мск, сообщил телеканалу «360» один из находившихся на борту.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Происшествия В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Общество ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей ФБК оценивает недвижимость в 95 млн рублей. Кроме этого в доме Шапошникову принадлежит подземный гараж за 1,5 млн рублей.

Происшествия Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321 Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.

Происшествия Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Футбол Михайличенко возглавил киевское «Динамо» Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.

Происшествия Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.

Общество ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.

Политика В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.

Футбол За звание лучшего игрока года поспорят ван Дейк, Месси и Роналду Месси в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и обладателем "Золотой бутсы". В десятый раз выиграл чемпионат Испании.

Авто УАЗ разрабатывает новую платформу для УАЗ «Патриот-2020» Новую платформу для УАЗ «Патриот-2020» построят УАЗ и НАМИ, а инвестиции в такой проект составят около 7 млрд рублей.

Здоровье Врачей и медсестёр защитят от профессиональных заболеваний В «карточке» проекта указано, что новые Правила будут содержать «актуализированные требования, разработанные с учётом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития».

Футбол «Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ» Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Происшествия На Кубани 9-летняя девочка случайно убила своего 6-летнего брата 9 августа в вечерние часы на Кубани 9-летняя девочка по неосторожности убила своего 6-летнего брата.