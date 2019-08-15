Происшествия
Число пострадавших при аварийной посадке А321 увеличилось до 74Газета.Ru 09:19
Уточняется, что в больнице остается один человек. Самолет А321 совершил аварийную посадку с отключенными двигателями. Ранее сообщалось, что 55 человек пострадали при экстренной посадке А321 в поле.
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Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пассажирам А321 после жесткой посадки предложили рейс из Домодедово
Пассажирам самолета А321 «Уральских авиалиний», экстренно севшего в поле в Раменском районе Подмосковья из-за отказа силовых установок, предложили отправиться в Симферополь из аэропорта Домодедово приблизительно в 15:00 мск, сообщил телеканалу «360» один из находившихся на борту.
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Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
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Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
ФБК оценивает недвижимость в 95 млн рублей. Кроме этого в доме Шапошникову принадлежит подземный гараж за 1,5 млн рублей.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321
Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации
Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.
Обновлено в 09:07
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии
Обновлено вчера в 20:35
Футбол
Михайличенко возглавил киевское «Динамо»
Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском
Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд.
Обновлено в 10:13
Общество
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
За звание лучшего игрока года поспорят ван Дейк, Месси и Роналду
Месси в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и обладателем "Золотой бутсы". В десятый раз выиграл чемпионат Испании.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Названы продукты, снижающие риск развития рака
Обновлено в 06:00
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу для УАЗ «Патриот-2020»
Новую платформу для УАЗ «Патриот-2020» построят УАЗ и НАМИ, а инвестиции в такой проект составят около 7 млрд рублей.
Обновлено в 05:14
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Футбол
«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге Европы
В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Обновлено в 08:00
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1
Обновлено в 11:23
Здоровье
Врачей и медсестёр защитят от профессиональных заболеваний
В «карточке» проекта указано, что новые Правила будут содержать «актуализированные требования, разработанные с учётом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития».
Обновлено в 08:05
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Авто
Появились фотографии обновлённого кросс-купе Mazda CX-4
Обновлено вчера в 07:25
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
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Происшествия
На Кубани 9-летняя девочка случайно убила своего 6-летнего брата
9 августа в вечерние часы на Кубани 9-летняя девочка по неосторожности убила своего 6-летнего брата.
Обновлено в 09:11
Политика
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства останется на обеспечении страны.
Обновлено в 07:02