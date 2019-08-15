Происшествия

Число пострадавших при аварийной посадке А321 увеличилось до 74Газета.Ru 09:19

Уточняется, что в больнице остается один человек. Самолет А321 совершил аварийную посадку с отключенными двигателями. Ранее сообщалось, что 55 человек пострадали при экстренной посадке А321 в поле.
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