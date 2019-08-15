Происшествия
В Росавиации рассказали о жесткой посадке А321 в ЖуковскомРоссийская газета 01:16
Самолет А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии", выполнявший рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе со статей птиц и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле, сообщают в Росавиации.
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Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни.
— Евгений Куйвашев, российский политикМосковский Комсомолец 01:35
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