Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии", выполнявший рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе со статей птиц и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле, сообщают в Росавиации.

В Росавиации рассказали о жесткой посадке А321 в Жуковском

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