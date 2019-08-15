Происшествия

В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадкуРИА Новости 00:34

Возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского самолет А-321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую аварийную посадку, сообщили РИА Новости в экстренных службах. После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся. Самолет выкатился со взлетной полосы в поле и лег "на брюхо".
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