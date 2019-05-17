Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100РИА Новости 09:29

Капитан самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, следует из документа Росавиации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке

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В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

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Росавиация обвинила экипаж SSJ-100 в нарушении инструкций при посадке в Шереметьеве

Говорит Москва09:32
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:15, Ашберн

Названа трагическая ошибка пилотов при посадке сгоревшего SSJ-100

Вести.UZ10:02
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
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На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
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Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
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