Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100РИА Новости 09:29
Капитан самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, следует из документа Росавиации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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