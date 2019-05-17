Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100РИА Новости 09:29

Капитан самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, следует из документа Росавиации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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Названа трагическая ошибка пилотов при посадке сгоревшего SSJ-100

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