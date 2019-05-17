Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100RT на русском 09:43
Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Росавиации.
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