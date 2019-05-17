Происшествия
СМИ получили доклад Росавиации о действиях пилотов сгоревшего SSJ-100Газета.Ru 11:40
Согласно документу Росавиации, который имеется в распоряжении РИА "Новости", экипаж судна Sukhoi Superjet 100, который загорелся 5 мая в аэропорту "Шереметьево", то опускал, то поднимал самолет, не выпустил закрылки при посадке, а также совершил приземление с перегрузками.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Кино
Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»
Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:38
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»
Обновлено в 11:23
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Футбол
Ерохин примет участие в разводе мостов над Невой, чтобы помочь больному ребенку
Полузащитник Александр Ерохин присоединился к благотворительному проекту «Зенита» и «Русфонда».
Обновлено в 10:39
Здоровье
В Рязани на три недели закрыли перинатальный центр
В Рязани на три недели закрыли перинатальный центр. Об этом информирует телеканал «Город».
Обновлено в 06:40
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко вырастил редиску на грядке
На опубликованном видео запечатлена грядка с редиской, а также цветущие яблони.
Обновлено в 11:17
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧ
Лондонцев оштрафовали на 10 тысяч евро, а главного тренера команды Маурисио Почеттино условно дисквалифицировали на один матч со сроком действия в течение одного года.
Обновлено в 10:23
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Футбол
Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Футбол
Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры
Вратарь «Порту» Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, не подтвердил информацию о завершении карьеры.
Обновлено в 08:30
Общество
Вечеринка ПМЮФ не нарушила законов, заявил глава Минюста
Обновлено в 09:31
Политика
Россия и Нидерланды урегулировали спор из-за судна Arctic Sunrise
Россия и Нидерланды урегулировали спор с задержанием голландского судна Arctic Sunrise в 2013 году, также страны договорились о совместных исследованиях в Арктической зоне.
Обновлено в 09:55
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Учёные доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона
Австралийские учёные выяснили, что знаменитое пустынное древнеегипетское жёлтое стекло появилось в результате удара метеорита о землю.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Путин определил главное оружие России XXI века
Обновлено в 10:27
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Политика
Дмитрий Медведев проведет совещание по нацпроекту в Ростове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу, 17 мая, в Ростове-на-Дону совещание о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 00:50
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено вчера в 13:38
Здоровье
В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат
Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета
Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, рассказала о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
Обновлено вчера в 08:14
Гаджеты
Русская версия Auto Chess вышла на Android
Средний онлайн модификации составляет около 200 тыс. пользователей, а общее количество загрузок достигло 8 млн. 14 марта разработчики анонсировали самостоятельную игру Auto Chess для Android и iOS.
Обновлено в 03:46
Политика
Лавров рассказал об ответе России на выход США из договора РСМД
2 февраля глава Белого дома подписал указ о приостановлении выполнения договора РСМД, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в соглашении.
Обновлено в 09:09