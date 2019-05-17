В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100RT на русском 09:43

Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Росавиации.

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Экономика Илон Маск будет лично проверять все траты сотрудников Tesla Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.

Общество Süddeutsche Zeitung (Германия): молодые родители слишком часто пользуются за рулем мобильными телефонами (Süddeutsche Zeitung) В журнале Американской медицинской ассоциации Jama Pediatrics специалисты Гарвардского университета предупреждают, что в особенности люди, родившиеся с 1981 по 1996 год, пользуясь смартфоном за рулем, подвергают опасности не только себя, но и своих детей.

Происшествия Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».

Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.

Политика Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов "Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.

Финансы Индекс потребительских настроений в США в мае вырос сильнее прогноза Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, увеличился до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта, сообщается на сайте университета.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Спорт Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

Экономика Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Шоу-бизнес Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.

Экономика Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Футбол Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации.

Религия Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, ранее выступавший в поддержку строительства храма Святой Екатерины, отказался от дальнейших комментариев происходящего.

Политика Минторг США задумался об отсрочке торговых ограничений против Huawei Официальный представитель американского минторга заявил, что США могут отсрочить некоторые торговые ограничения в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Кино Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов» На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.

Шоу-бизнес Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».

Армия и оружие США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2 Администрация США приняла решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $313,9 млн.

Общество Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.

Политика США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.

Политика Когда венесуэльцы возьмутся за оружие, рассказал Мадуро Венесуэльский президент Николас Мадуро рассказал, в каком случае жители страны возьмутся за оружие.

Футбол «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Брюгге» Как стало известно "СЭ", в сферу интересов красно-белых попал 26-летний атакующий хавбек "Брюгге" Ханс Ванакен.

Политика СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».