Происшествия

В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигонеНовые Известия вчера в 09:45

Испытания ракеты проводились на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) в Архангельской области. В какой-то момент произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
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В «Росатоме» рассказали подробности взрыва при испытаниях ракеты

Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников.
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