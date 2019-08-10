Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигонеНовые Известия вчера в 09:45
Испытания ракеты проводились на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) в Архангельской области. В какой-то момент произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников.РИА Новостивчера в 09:24
Подробнее о событии
Показать все источники
В «Росатоме» объяснили взрыв на полигоне в Архангельской области стечением обстоятельств
Интерфаксвчера в 09:15
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:34, Вашингтон
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Общество
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств.
Обновлено в 19:55
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Футбол
ЦСКА подаст жалобу на судейство в матче с «Сочи»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб подготовит обращение по поводу судейства в матче пятого тура РПЛ с «Сочи» (0:0).
Обновлено в 15:03
Футбол
Рибери отклонил предложения из России и Нидерландов
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может продолжить карьеру в составе «Фиорентины».
Обновлено в 12:58
Происшествия
Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка
Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".
Обновлено в 15:39
Футбол
Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас»
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.
Обновлено в 17:55
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 16:30
Общество
В российских колледжах исчезнут около 100 профессий
С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
Обновлено в 16:47
Экономика
Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ
Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Хоккей
Голкипер юниорской сборной России: «Перед турниром говорили, что нужно сделать историю. Наша победа важна с точки зрения всего российского хоккея»
Перед турниром говорили внутри команды, что Глинку давным-давно никто не выигрывал, что надо ехать и делать историю.
Обновлено в 17:42
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Интернет
Нейросеть научили превращать людей на фото в персонажей аниме
Разработчики из Южной Кореи придумали технологию для создания аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 09:55
Наука
Обнаружен гигантский доисторический попугай размером с ребёнка
Во время раскопок в регионе Отаго, на Южном острове, австралийские палеонтологи нашли две большие берцовые кости, принадлежащие неизвестному роду и виду попугаев.
Обновлено вчера в 14:15
Наука
Квантовая телепортация достигла нового уровня
Обновлено 09 августа в 05:55
Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Наука
Высокогорное поселение людей эпохи палеолита обнаружили в Эфиопии
Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено в 13:14
Футбол
«Рома» победила «Реал» в товарищеском матче
«Рома» одолела «Реал» в товарищеском матче.
Обновлено в 16:11