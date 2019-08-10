Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников.

с чего всё началось

Испытания ракеты проводились на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) в Архангельской области. В какой-то момент произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

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