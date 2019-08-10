Происшествия

В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигонеНовые Известия вчера в 09:45

Испытания ракеты проводились на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) в Архангельской области. В какой-то момент произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
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с чего всё началось

В «Росатоме» рассказали подробности взрыва при испытаниях ракеты

Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников.
РИА Новостивчера в 09:24

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Испытания ракеты: «Росатом» назвал имена погибших

Вести.Ru12:37

«Росатом» заявил о «стечении факторов» при взрыве на испытаниях ракеты

РБКвчера в 09:25

В «Росатоме» рассказали подробности ЧП под Архангельском

RT на русскомвчера в 13:38

В Росатоме сообщили подробности взрыва под Северодвинском

ТАССвчера в 09:19

В «Росатоме» объяснили взрыв на полигоне в Архангельской области стечением обстоятельств

Интерфаксвчера в 09:15

Взрыв на полигоне под Архангельском в четверг произошел на морской платформе

Эхо Москвывчера в 19:04

«Росатом»: испытания взорвавшейся ракеты проходили на морской платформе

РИА Новостивчера в 09:04
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Вашингтон
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2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека

В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено вчера в 15:09
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Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Сын знаменитого французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта.
Обновлено в 16:50
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Американский миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено вчера в 10:22
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«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Обновлено в 16:30
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 12:27
Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие

NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Футбол

«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро

«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26
Политика

Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР

Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
Обновлено в 17:06
Наука

Из чернобыльской воды изготовили водку ученые

Обновлено 09 августа в 02:20
Общество

Гороскоп на 12 августа: планы проверят на прочность

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Обновлено в 13:02
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Общество

Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве

Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.
Обновлено в 15:43
Гаджеты

Huawei представила фирменную операционную систему HarmonyOS

В рамках открывшейся сегодня конференции Huawei Developers Conference 2019,китайская компания представила публике свою новую фирменную операционную систему HarmonyOS.
Обновлено 09 августа в 07:30
Происшествия

Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД

Обновлено в 06:01
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
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Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом

Обновлено в 12:30
Музыка

Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом

Обновлено в 06:03
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

В исправительной колонии, где свои сроки отбывают бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы предоставить суду положительную характеристику на спортсменов при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 12:50
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Сияние искусственного разума: роботы стали произведениями искусства

Обновлено в 17:01
Происшествия

Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС

Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Экономика

В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги

По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено 09 августа в 17:01
Авто

Toyota построит четвёртый завод по производству аккумуляторов для гибридов в Китае

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