Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракетыРБК 09:13

Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

В «Росатоме» рассказали подробности взрыва при испытаниях ракеты

Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников.
РИА Новости09:24

Подробнее о событии

В «Росатоме» рассказали подробности ЧП под Архангельском

RT на русском13:38

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания

Эхо Москвы12:06

Раскрыты подробности взрыва на полигоне в Архангельской области

Lenta.ru09:12

В «Росатоме» объяснили взрыв на полигоне в Архангельской области стечением обстоятельств

Интерфакс09:15

В Росатоме сообщили подробности взрыва под Северодвинском

ТАСС09:19

«Росатом» заявил о «стечении факторов» при взрыве на испытаниях ракеты

РБК09:25

«Росатом»: испытания взорвавшейся ракеты проходили на морской платформе

РИА Новости09:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в чемпионате России

Обновлено в 14:12
Происшествия

Полиция назвала число задержанных после акции в Москве

За различные правонарушения после согласованной акции, прошедшей на проспекте Академика Сахарова, в центре Москвы задержаны 136 человек.
Обновлено в 13:07
Политика

Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму

Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия

Любовь Соболь задержана после обысков в центре сбора подписей

Как сообщил "Эху Москвы" ее адвокат Иван Сустин, в отношении Соболь, вероятно, составят административный проток из-за одной из последних акций протеста.
Обновлено в 11:30
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено в 12:55
Политика

Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Политика

В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков

Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Кино

Советский фильм «Любовь и голуби» стал самым популярным на YouTube

Обновлено в 12:44
Происшествия

В Тюмени росгвардеец получил ранение при задержании

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, когда те попытались задержать его. Один из силовиков получил ранения.
Обновлено в 05:09
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 05:03
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол

«Локомотив» рассматривает вариант подписания Рибери

Московский «Локомотив» обратил свой взор на французского ветерана Франка Рибери.
Обновлено в 06:42
Недвижимость

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Супертайфун убил 18 человек в Китае

14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Политика

Офис Зеленского изменил празднование Дня независимости Украины

Обновлено в 13:43
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Обновлено в 13:46
Армия и оружие

В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено в 15:22
Политика

В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке

Обновлено в 02:41
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Общество

Художник комиксов Marvel Эрни Колон скончался от рака

Обновлено в 03:38
Авто

УАЗ рассказал об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П

Автолюбителям на просторах Интернета рассказали об уникальной вариации отечественного внедорожника из Ульяновска под наименованием УАЗ–469.
Обновлено в 09:25
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Политика

«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова

Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Общество

Более 120 тысяч человек посетили фестивали на ВДНХ и в Парке Горького

"Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тысяч человек, а в Парке Горького побывали 52 тысячи гостей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:23
ещё по теме
Главное