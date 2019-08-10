Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракетыРБК 09:13
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
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с чего всё началось
Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников.РИА Новости09:24
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
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