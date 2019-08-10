Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников.

с чего всё началось

Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Происшествия В пригороде Осло произошла стрельба в мечети Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.

Футбол На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.

Футбол Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Динамо» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда заслужила победу в матче 5-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:0). - Тяжелая игра.

Происшествия Любовь Соболь отпустили из отделения полиции Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Московскую городскую думу, отпустили из отделения полиции «Троицкий», Об этом сама она сообщила в своем Twitter.

Общество Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.

Экономика Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.

Здоровье В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.

Происшествия Франция созвала Совбез ООН по Ливии Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Шоу-бизнес Автомобиль Элизабет Тейлор продали за 520 тысяч На аукционе в США был продан знаменитый изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор. Артистка получила машину в подарок от четвертого мужа.

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Происшествия Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Наука Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.

Армия и оружие Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.

Футбол Болази отказался переходить в ЦСКА Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.

Происшествия Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Футбол «Вердер» разгромил «Атлас» в матче Кубка Германии Бременский "Вердер" одержал разгромную победу над "Атласом" из Дольменхорста в матче первого круга чемпионата Германии.

Авто Mini выпустила свой 10-миллионный автомобиль Главным экспонатом праздника стал первый автомобиль компании, построенный английским конструктором Алексом Иссигонисом в 1959 году.

Технологии Discord запускает услугу Go Live для потоковой трансляции игр Сервис Discord скоро запустит новую функцию под названием Go Live, которая позволит каждому почувствовать себя стримером.

Происшествия Второй за неделю взрыв прогремел в Копенгагене Взрывом выбило стеклянные двери в здание и окна.

Армия и оружие ЛНР призвала Киев выполнять обязательства по перемирию Луганская Народная Республика призвала Киев придерживаться своих обязательств, взятых по итогам заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.