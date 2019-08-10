Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракетыРБК 09:13
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
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с чего всё началось
Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников.РИА Новости09:24
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:00, Вашингтон
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено в 07:15
Общество
Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова
Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 10:47
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Происшествия
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Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
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Политика
Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие.
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Армия и оружие
В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя
Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
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Политика
Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей
Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 10:49
Происшествия
После митинга на проспекте Сахарова начались задержания
После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о разногласиях с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова заявила, что со стороны продюсерского центра Максима Фадеева MALFA в отношении неё начались «травля» и «перекрытие кислорода».
Обновлено в 09:34
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Зеленогорске учитель полгода насиловал ученицу
Обновлено в 08:50
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Обновлено в 01:37
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Инцидент произошел во время патрулирования, когда силовики попытались приблизиться к подозрительному гражданину у одного из жилых домов.
Обновлено в 05:03
Общество
На согласованный митинг в центре Москвы вышли около 20 тысяч человек
В согласованной акции в центре Москвы участвуют порядка 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Музыка
Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой
Обновлено в 09:25
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей об ухудшении дорожной ситуации с 26 августа
Ожидается, что в этот период дорожный трафик вырастет на 17%, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 10:12
Политика
Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду
Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара согласилась на прекращение огня на период праздника Курбан-байрам.
Обновлено в 10:55
Футбол
Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за Глушакова могут и ответить
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом».
Обновлено в 09:35