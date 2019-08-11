Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам. Об этом заявил директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков в ходе телевизионного выступления в эфире ТРК «Канал-16».

В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках

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