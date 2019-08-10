Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигонеНовые Известия вчера в 09:45
Испытания ракеты проводились на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) в Архангельской области. В какой-то момент произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
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Возгорание и детонация: в «Росатоме» рассказали о подробностях ЧП на полигоне вблизи Нёноксы
Новости Архангельска 29.ruвчера в 10:58
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