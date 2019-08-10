Происшествия

В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигонеНовые Известия вчера в 09:45

Испытания ракеты проводились на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) в Архангельской области. В какой-то момент произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
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В «Росатоме» рассказали подробности взрыва при испытаниях ракеты

Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников.
РИА Новостивчера в 09:24

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Испытания ракеты: «Росатом» назвал имена погибших

Вести.Ru12:37

Взрыв на полигоне под Архангельском в четверг произошел на морской платформе

Эхо Москвывчера в 19:04

«Росатом»: испытания взорвавшейся ракеты проходили на морской платформе

РИА Новостивчера в 09:04

В Росатоме сообщили подробности взрыва под Северодвинском

ТАССвчера в 09:19

В «Росатоме» объяснили взрыв на полигоне в Архангельской области стечением обстоятельств

Интерфаксвчера в 09:15

«Росатом» заявил о «стечении факторов» при взрыве на испытаниях ракеты

РБКвчера в 09:25

В «Росатоме» рассказали подробности ЧП под Архангельском

RT на русскомвчера в 13:38
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
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