Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигонеНовые Известия вчера в 09:45
Испытания ракеты проводились на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) в Архангельской области. В какой-то момент произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Читать в источнике
Оценить125
Подробнее о событии
Показать все источники
Возгорание и детонация: в «Росатоме» рассказали о подробностях ЧП на полигоне вблизи Нёноксы
Новости Архангельска 29.ruвчера в 10:58
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко: расстроены, что не победили «Сочи»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что его команда хотела продолжить победную серию в матче пятого тура чемпионата России против "Сочи".
Обновлено в 15:04
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Священника отстранили от служения за жестокое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Космос
Фотография Хаббла показывает, как выглядят спиральные галактики сбоку
Если смотреть со стороны, спиральные галактики могут выглядеть обманчиво линейными, как показывает новое изображение с космического телескопа Хаббла.
Обновлено в 11:34
Политика
Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.
Обновлено в 14:26
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Обновлено в 05:09
Авто
Ford представил новое издание для внедорожника Expedition
Прошло два года с тех пор, как мы в последний раз видели версию King Ranch на самом большом внедорожнике компании Ford – речь идет о модели Expedition.
Обновлено в 13:59
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Футбол
Лэмпард: «Челси» не заслуживал поражения со счётом 0:4
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:4).
Обновлено в 15:23
Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Космос
Китайцы успешно запустили первую многоразовую ракету
Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Гаджеты
Раскрыто возможное название iPhone 11
Известный инсайдер CoinX опубликовал на своей страничке в «Твиттере», что следующий флагман американской компании Apple будет называться iPhone 11 Pro.
Обновлено в 03:33
Политика
США проведут консультации с Францией и Германией по Донбассу
Представители США намерены провести консультации с дипломатами Франции и Германии по вопросу урегулирования на востоке Украины.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Самолёты Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено в 10:27
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Авто
В Спа и Монце двигатель Ferrari станет мощнее на 20 лошадиных сил
Топливо Petronas добавило 18 л.с. двигателю Mercedes Поскольку этот двигатель на машинах Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера входит в число разрешённых трёх моторов на сезон, штрафов на стартовой решётке в Спа Ferrari не получит.
Обновлено в 05:11