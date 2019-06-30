Экономика
В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентамиТАСС 06:53
Все обязательства автодилера "Рольф" перед клиентами будут выполнены, говорится в заявлении для клиентов, опубликованном в воскресенье на сайте компании.
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«Ведем свой бизнес честно»: Компания «Рольф» выступила с заявлением по поводу сложившейся ситуации
Бизнес-новости в Кирове28 июня в 08:07
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