В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентамиТАСС 06:53

Все обязательства автодилера "Рольф" перед клиентами будут выполнены, говорится в заявлении для клиентов, опубликованном в воскресенье на сайте компании.

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

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