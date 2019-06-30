Экономика
В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентамиТАСС 06:53
Все обязательства автодилера "Рольф" перед клиентами будут выполнены, говорится в заявлении для клиентов, опубликованном в воскресенье на сайте компании.
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«Ведем свой бизнес честно»: Компания «Рольф» выступила с заявлением по поводу сложившейся ситуации
Бизнес-новости в Кирове28 июня в 08:07
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Политика
Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду
Обновлено в 08:15
Наука
Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»
Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Крымские татары прокомментировали заявление Чубарова
Ранее Чубаров заявлял, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Политика
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Массовое шествие вновь началось в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси начали в субботу, 29 июня, массовое шествие.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
В Стрельне загорелась Михайловская дача
Днём 30 июня в здании Михайловской дачи в Стрельне начался пожар, сообщили 78.ru в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 07:20
Единоборства
Гаджимагомедов завоевал золото на Европейских играх
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золото в весовой категории до 91 кг на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 08:16
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Политика
Глава АП Зеленского предал «патриотов»: Богдан провел День Конституции на концерте российского артиста
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан довел «патриотов» до настоящей истерики.
Обновлено в 02:19
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Футбол
Гвардиола представил, что было бы, вернись он в «Барселону»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее тренировавший «Барселону», прокомментировал слухи о возвращении в Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
Обновлено в 06:45
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие
Трамп надеется, что США никогда не придется воевать
США обладают очень сильной армией, однако руководство страны надеется, что ее никогда не придется применять в условиях военного конфликта.
Обновлено в 08:02
Политика
Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткой
Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был жестким и информативным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600 протестированы в 3D Mark
Как видно, Ryzen 9 3900X с запасом обходит 16-ядерный Ryzen Threadripper 2950X, производительность Ryzen 7 3700X соответствует Intel Core i9-9900K и Ryzen Threadripper 2920X, Ryzen 5 3600X выступил на уровне 10-ядерного Intel Core i7-6950X, а Ryzen 5 3600 ценой $200 обошел Intel Core i7-9700K, который стоит почти в два раза дороже.
Обновлено в 05:41
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено 28 июня в 19:23
Армия и оружие
В ДНР сообщили о трех пожарах за сутки после обстрелов ВСУ
Погибших и пострадавших нет МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о трех пожарах за прошедшие сутки из-за обстрелов украинских силовиков, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В центре Москвы избили девушку-режиссера
Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Футбол
Испанский клуб поменяет название на ФК «Плоская Земля»
Испанский клуб «Мостолес Баломпе» будет переименован в ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC).
Обновлено в 06:21
Музыка
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:12