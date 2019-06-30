Экономика

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентамиТАСС 06:20

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Все обязательства "Рольфа" перед клиентами будут выполнены - заявление компании.
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«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами

News.ru06:32

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

ТАСС06:20

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