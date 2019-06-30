Экономика
В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентамиТАСС 06:20
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено вчера в 16:27
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Кино
Джереми Реннер возобновил музыкальную карьеру
Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в «Мстителях», выпустил новый сингл «Heaven Don’t Have a Name» (пер. У рая нет имени) и кавер на «House of the Rising Sun».
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что заход эсминца ВМС США Carney («Карни») в акваторию Черного моря является наглым упорством, которое направлено на создание напряженности в международных отношениях.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае
Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.
Обновлено в 03:50
Политика
Президент Путин прибыл в Иркутскую область
Президент России Владимир Путин накануне, 29 июня, прибыл в город Братск Иркутской области, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Какая пара! Глафира Тарханова уговорила мужа на романтическую фотосессию
Глафира радуется, что недавно ей удалось уговорить мужа на совместную фотосессию.
Обновлено в 06:00
Футбол
Давид Сильва назначен капитаном «Манчестер Сити»
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва стал капитаном команды.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Медики: Отеки ног могут указывать на развитие серьезных заболеваний
Медики решили напомнить, что данное состояние связано не только с употреблением большого количества воды, но и указывает на развитие серьезных заболеваний.
Обновлено в 03:14
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Калифорнии расстреляли рэпера Slim 400
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Автобус и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве
Автобус и каршеринговый автомобиль столкнулись в Москве на пересечении улиц Ясеневой и Генерала Белова в воскресенье, 30 июня.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Израильские военные задержали палестинского министра
Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Здоровье
Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару «сердечникам»
В жару возрастает риск инфаркта миокарда и инсульта, поэтому сердечникам следует придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы избежать ухудшения здоровья.
Обновлено в 00:50
Авто
Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер MG Hector пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре
Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР
Обновлено в 06:06
Футбол
Защитник «Ромы» Пеллегрини проходит медосмотр в «Ювентусе»
Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини в ближайшее время станет футболистом «Ювентуса».
Обновлено в 04:20
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
"Краснодар" нанес разгромное поражение "Ростову" в предсезонном матче.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Кучма сообщил об отводе войск ополченцев от Станицы Луганской
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Украина", что ополченцы, как и украинская сторона, отвели свои войска от Станицы Луганской.
Обновлено в 06:20