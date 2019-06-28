В «Рольфе» объяснили сделку из дела Петрова реорганизациейРБК вчера в 03:22

Претензии следователей к основателю автодилера «Рольф» Сергею Петрову объясняются суммой сделки по приобретению компанией акций «Рольф Эстейт» в 2014 году, сообщил РБК руководитель направления пиара группы Павел Носов.

В «Рольфе» объяснили сделку из дела Петрова реорганизацией

Спорт Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.

Происшествия Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Хоккей «Вашингтон» обменял нападающего Бураковски в «Колорадо» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Андре Бураковски в «Колорадо Эвеланш».

Общество Во Франции жара поставила абсолютный рекорд Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.

Шоу-бизнес Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Авто Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.

Автоспорт Даниил Квят: Сегодня был сложный день Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.

Шоу-бизнес Бритни Спирс опубликовала фото с явным использованием фотошопа Спирс попыталась отретушировать собственную талию, но сделала это слишком очевидно, что заметно в кадре благодаря "поехавшему" комоду за спиной исполнительницы.

Здоровье В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь Жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Star.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.

Политика Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.

Происшествия В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Политика Путин назвал произволом дело Голунова Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

Футбол Эриксен все ближе к переходу в «Реал», игрок ищет жилье в Мадриде В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 35 матчей в АПЛ и забил 8 голов.

Армия и оружие Россия вывела на рынок новый катер с крылатыми ракетами Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами морского базирования.

Общество Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.

Политика Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400 Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии, чтобы обсудить приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.