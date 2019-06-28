Происшествия
В «Рольфе» объяснили сделку из дела Петрова реорганизациейРБК вчера в 03:22
Претензии следователей к основателю автодилера «Рольф» Сергею Петрову объясняются суммой сделки по приобретению компанией акций «Рольф Эстейт» в 2014 году, сообщил РБК руководитель направления пиара группы Павел Носов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Реорганизовали бизнес. В «Рольфе» объяснили сделку из уголовного дела Петрова
Фонтанка.Рувчера в 04:20
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лобода осудила Темникову за раскрытие тайны Фадеева и Серябкиной
Обновлено вчера в 19:57
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Политика
Путин рассказал о переговорах с Трампом
Обновлено в 03:46
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено вчера в 09:57
Хоккей
«Вашингтон» обменял нападающего Бураковски в «Колорадо»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Андре Бураковски в «Колорадо Эвеланш».
Обновлено в 01:31
Общество
Во Франции жара поставила абсолютный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль
Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.
Обновлено в 00:00
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Нападающий «Армавира» переходит в армянский клуб, участвующий в еврокубках
Как стало известно «Матч ТВ», нападающий «Армавира» Семен Синявский продолжит карьеру в «Бананце».
Обновлено в 04:10
Автоспорт
Даниил Квят: Сегодня был сложный день
Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Бритни Спирс опубликовала фото с явным использованием фотошопа
Спирс попыталась отретушировать собственную талию, но сделала это слишком очевидно, что заметно в кадре благодаря "поехавшему" комоду за спиной исполнительницы.
Обновлено вчера в 13:21
Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь
Жительница Малайзии, находящаяся более полугода в коме после операции по удалению опухоли головного мозга, родила здоровую девочку, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Star.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
Синоптики сообщили о выпавшей трети месячной нормы осадков в Москве
В Москве 28 июня выпала примерно треть месячной нормы осадков.
Обновлено вчера в 15:06
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек
В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:55
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
Месси оценил свою игру на Кубке Америки
Обновлено в 04:42
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин назвал произволом дело Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Футбол
Эриксен все ближе к переходу в «Реал», игрок ищет жилье в Мадриде
В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 35 матчей в АПЛ и забил 8 голов.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Россия вывела на рынок новый катер с крылатыми ракетами
Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами морского базирования.
Обновлено в 04:20
Общество
Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества
Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:44
Футбол
Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
Обновлено в 04:32
Общество
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией С-400
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии, чтобы обсудить приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Подозреваемый в убийстве на Курском вокзале задержан
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве на Курском вокзале.
Обновлено в 03:50