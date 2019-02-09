В Риме сотни тысяч человек вышли на акцию протестаРИА Новости 13:20

Сотни тысяч человек приняли участие в манифестации крупнейших профсоюзных объединений Италии, передают местные СМИ. Участники акции протестуют против политики нынешнего правительства, требуя реформ, обеспечивающих экономический рост.

В Риме сотни тысяч человек вышли на акцию протеста

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