Экономика

В Риме сотни тысяч человек вышли на акцию протестаРИА Новости вчера в 13:20

Сотни тысяч человек приняли участие в манифестации крупнейших профсоюзных объединений Италии, передают местные СМИ. Участники акции протестуют против политики нынешнего правительства, требуя реформ, обеспечивающих экономический рост.
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В Риме прошли массовые акции протеста против безработицы

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В Риме профсоюзы провели акцию протеста

RT на русскомвчера в 17:29

В Риме прошла масштабная акция протеста против пенсионной реформы

Аргументы и Фактывчера в 15:41

Сотни тысяч итальянцев вышли на улицы Рима

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Сотни тысяч итальянцев вышли на массовую акцию протеста в Риме

Известиявчера в 12:21

Профсоюзы Италии проводят акцию протеста против политики правительства

ТАССвчера в 06:04
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 13:51, Ашберн
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Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром

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Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
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Самолет МЧС доставил из Багдада в Москву 27 российских детей

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Происшествия

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Происшествия

В центре Самары загорелось административное здание

Административное здание загорелось вечером в воскресенье в историческом центре Самары, информации о пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 13:17
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Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
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Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
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Спорт

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены

Обновлено в 12:38
Общество

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Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 млн канадских долларов ($3,8 млн), передает CTV News.
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Происшествия

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На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Охранники ТЦ в Новороссийске сломали позвоночник школьнице

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Армия и оружие

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Общество

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Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» по решению прокуратуры отказалась от введения платы за использование пассажирами бумажных питьевых стаканчиков для воды.
Обновлено в 04:21
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Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет

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Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Обновлено в 05:02
Спорт

Конькобежка Казелина стала третьей в масс-старте на чемпионате мира

Российская спортсменка Елизавета Казелина завоевала бронзовую медаль в масс-старте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Инцелле (Германия).
Обновлено в 11:03
Общество

Жители башкирского Сибая записали видеообращение к Владимиру Путину

В ролике, размещённом в соцсетях, сотни людей просят президента вмешаться в ситуацию и прекратить стройку цементного завода, а также остановить деятельность завода буровых реагентов, который, по словам людей, «выбрасывает в воздух отравляющие вещества».
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Кандидатом от Украины на конкурс песни "Евровидение" может быть представлена россиянка Юлия Юрина. Певица является солисткой группы YUKO.
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Обезьяний заговор: шимпанзе сделали лестницу и сбежали из зоопарка

Смотрители зоопарка рассказали, что шимпанзе соорудили импровизированную лестницу из ветки дерева, прислонив ее к стене.
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Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов

Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
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В Белом доме задумались о новом шатдауне

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Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
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Туктамышева победила на международном турнире в Словении

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