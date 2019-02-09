Экономика
В Риме сотни тысяч человек вышли на акцию протестаРИА Новости вчера в 13:20
Сотни тысяч человек приняли участие в манифестации крупнейших профсоюзных объединений Италии, передают местные СМИ. Участники акции протестуют против политики нынешнего правительства, требуя реформ, обеспечивающих экономический рост.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия
Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром
По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцем дорогу решили перегородить «живым щитом».
Обновлено в 12:28
Происшествия
На «Марше материнского гнева» в Москве и Петербурге есть задержанные
Полиция задержала нескольких человек на «Марше материнского гнева» в Петербурге, а также активиста в Москве, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
Обновлено в 07:13
Футбол
Головин получил травму в матче за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:40
Происшествия
Самолет МЧС доставил из Багдада в Москву 27 российских детей
МЧС России эвакуировало в Москву из Ирака почти 30 российских детей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв
Обновлено в 11:16
Общество
На Новой Земле отмечено массовое нашествие белых медведей
Массовое нашествие белых медведей на населённые пункты архипелага Новая Земля в Архангельской области привело к введению режима ЧС.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В центре Самары загорелось административное здание
Административное здание загорелось вечером в воскресенье в историческом центре Самары, информации о пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 13:17
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 млн канадских долларов ($3,8 млн), передает CTV News.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита
На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Общество
«Победа» отказалась от введения платных бумажных стаканчиков
Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» по решению прокуратуры отказалась от введения платы за использование пассажирами бумажных питьевых стаканчиков для воды.
Обновлено в 04:21
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Обновлено в 06:48
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Обновлено в 05:02
Спорт
Конькобежка Казелина стала третьей в масс-старте на чемпионате мира
Российская спортсменка Елизавета Казелина завоевала бронзовую медаль в масс-старте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Инцелле (Германия).
Обновлено в 11:03
Общество
Жители башкирского Сибая записали видеообращение к Владимиру Путину
В ролике, размещённом в соцсетях, сотни людей просят президента вмешаться в ситуацию и прекратить стройку цементного завода, а также остановить деятельность завода буровых реагентов, который, по словам людей, «выбрасывает в воздух отравляющие вещества».
Обновлено в 12:24
Музыка
Россиянка может представить Украину на «Евровидении»
Кандидатом от Украины на конкурс песни "Евровидение" может быть представлена россиянка Юлия Юрина. Певица является солисткой группы YUKO.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Обезьяний заговор: шимпанзе сделали лестницу и сбежали из зоопарка
Смотрители зоопарка рассказали, что шимпанзе соорудили импровизированную лестницу из ветки дерева, прислонив ее к стене.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов
Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Политика
В Белом доме задумались о новом шатдауне
Рекордно долгий шатдаун продлился в США 35 дней. Частичная приостановка работы правительства США продолжалась с 22 декабря 2018 года.
Обновлено в 12:02
Кино
Дядя Федор влюбится в новой серии «Возвращения в Простоквашино»
Один из главных героев «Возвращения в Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседскую девочку Олю в новом эпизоде мультфильма, рассказали в «Союзмультфильме».
Обновлено в 02:05
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Авто
Показан салон автомобиля, который заменит в ЕС Ford EcoSport
Обновлено в 09:51
Спорт
Туктамышева победила на международном турнире в Словении
Обновлено в 13:08