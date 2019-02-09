Экономика

В Риме сотни тысяч человек вышли на акцию протестаРИА Новости 13:20

Сотни тысяч человек приняли участие в манифестации крупнейших профсоюзных объединений Италии, передают местные СМИ. Участники акции протестуют против политики нынешнего правительства, требуя реформ, обеспечивающих экономический рост.
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Сотни тысяч человек вышли на акцию протеста против безработицы в Риме

Life.ru16:03

Профсоюзы Италии проводят акцию протеста против политики правительства

ТАСС06:04

Сотни тысяч человек вышли на акцию протеста в Риме

РЕН ТВ13:53

В Риме прошли массовые акции протеста против безработицы

Московский Комсомолец13:28

В Риме сотни тысяч человек вышли на акцию протеста

РИА Новости13:20

Сотни тысяч итальянцев вышли на массовую акцию протеста в Риме

Известия12:21

В Риме прошла масштабная акция протеста против пенсионной реформы

Аргументы и Факты15:41
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 16:30, Вашингтон
Гаджеты

Apple передумала повышать цены на новые iPhone

Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже

Обновлено 04 февраля в 07:01
Армия и оружие

Украинские военные пожаловались на «лазерное оружие» ополченцев

Обновлено в 14:56
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Вода вылилась на улицу из-за прорыва бассейна в крымском дельфинарии

Обновлено в 14:34
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Здоровье

Названы способы оздоровить кишечник

Обновлено в 12:25
Происшествия

В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW

Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27
Авто

У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями

В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия

В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко

Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено в 15:01
Происшествия

После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных

Двенадцать заключенных госпитализировали после конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, сообщила в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гальцова.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи

9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.
Обновлено в 04:59
Происшествия

При пожаре в Новосибирской области погибли пять человек

Обновлено в 15:46
Авто

Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом

Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено в 12:41
Хоккей

Варламов не спас «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»

Обновлено в 15:50
Происшествия

Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево

Обновлено в 08:57
Происшествия

В Киеве около 40 человек штурмовали управление полиции

Обновлено в 13:50
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по отказу от сладкого

Диетологи разработали рекомендации, которые могут помочь отказаться от сладкого и сбросить вес.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

Матч между командами игроков 2008 года рождения проходил в Москве. В какой-то момент возникла ссора между двумя отцами юных хоккеистов.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие

Швеция заявила о создании истребителя-«убийцы» российских Су

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою, пишет Business Insider.
Обновлено в 06:28
Авто

Новый Renault Duster станет пикапом

Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

Новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 начал выполнение программы предварительных летных испытаний и совершил свой первый полет в рамках новых испытаний.
Обновлено в 10:22
Экономика

Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС

Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Мексике застрелили известного радиоведущего

В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Наука

Учёные рассказали, какие люди стареют медленно

Обновлено в 04:10
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено вчера в 03:17
Гаджеты

Xiaomi запатентовала смартфон с дисплеем на всю панель

Обновлено вчера в 12:08
Общество

По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря

Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря.
Обновлено в 06:44
Авто

Volkswagen может подать иск к Bosch из-за дизельного скандала

«Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.
Обновлено в 04:02
Культура

Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить

Создатель проекта "Ласковый май", продюсер и певец Андрей Разин заподозрил, что рэпера Децла, внезапно скончавшегося 3 февраля после выступления в Ижевске, с которым он знаком с детства, могли отравить.
Обновлено в 07:07
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