В Риге оштрафовали военных США, которые помочились на памятник СвободыРоссийская газета 15:44

Латвийская полиция оштрафовала двоих американских военнослужащих, которые отличились тем, что справили малую нужду на главный монумент Латвии - памятник Свободы, передает ТАСС.

В Риге оштрафовали военных США, которые помочились на памятник Свободы

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