Армия и оружие
В Риге оштрафовали военных США, которые помочились на памятник СвободыРоссийская газета 15:44
Латвийская полиция оштрафовала двоих американских военнослужащих, которые отличились тем, что справили малую нужду на главный монумент Латвии - памятник Свободы, передает ТАСС.
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Происшествия
Увеличилось число жертв теракта в Новой Зеландии
Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. В результате стрельбы погибли 50 человек.
Обновлено в 19:48
Космос
Ракета Delta 1V с военным спутником стартовала с космодрома в США
Ракета Delta 1V с военным спутником связи "WGS-10" стартовала с космодрома в США.
Обновлено в 20:30
Политика
Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом»
Трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по России, когда ввели против нее санкции, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 19:07
Политика
National interest: Россия побеждает в «санкционной войне»
Издание пишет, что США и ЕС хотели "наказать" Россию, но на самом деле стимулировали рост ее экономики Профессор политологии Джуди Твигг в статье для National interest пишет, что санкции, которые были введены Западом в 2014 году и после этого периодически дополнялись, имели цель "наказать" Россию, но вместо этого стали толчком для развития экономики.
Обновлено в 21:42
Хоккей
Шатаут Бобровского помог «Коламбусу» обыграть «Каролину»
Вратарь Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив все 46 бросков. Ранее получивший пирогом в лицо Овечкин нецензурно выразил свои эмоции.
Обновлено в 22:05
Футбол
ЧМ-2018 в России стал самым прибыльным в истории ФИФА
Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира 2018 года в России составил $5,357 млрд.
Обновлено в 16:46
Политика
Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность
Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке
Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Китае два человека погибли в результате оползня
Два человека погибли, 17 пропали без вести в результате оползня в уезде Сяннин городского округа Линьфэн в центральной китайской провинции Шаньси, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.
Обновлено в 22:07
Происшествия
Один из подозреваемых в стрельбе в Новой Зеландии оказался невиновным
Местное издание New Zealand Herald, ссылаясь за заявление премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерны, сообщает, что один из задержанных после стрельбы в мечетях оказался невиновным.
Обновлено в 20:50
Политика
Дерипаска подал в суд на минфин США
Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции, следует из материалов федерального суда Вашингтона.
Обновлено в 13:13
Экономика
Гильдия пекарей: в этом году хлеб подорожает на 5-6%
По итогам 2019 года ожидается рост стоимости хлеба из пшеничной муки 1 и 2 сортов на 5-6%, заявили в Российской гильдии пекарей и кондитеров.
Обновлено в 20:36
Происшествия
У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники
У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Интернет
«Яндекс» запустит собственную социальную сеть
«Яндекс» начал тестировать социальный сервис «Аура», который будет работать внутри приложений компании.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие
Ослепляющее оружие «Филин» станет в полтора раза мощнее
Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», разрабатывает улучшенные модификации станций визуально-оптических помех «Филин», а также повышает дальность действия текущей версии, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие
Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии
Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено в 13:13
Политика
На Украине предложили взыскать с России деньги за «земли Юрия Долгорукого»
Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne прокомментировал слова спикера Госдумы России Вячеслава Володина, предложившего подсчитать убытки от пребывания Крыма в составе Украины.
Обновлено в 18:20
Политика
Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая
Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.
Обновлено в 19:56
Политика
Мадуро счел терактом США аварию в электросетях Венесуэлы
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что авария в электросетях страны является устроенным США терактом.
Обновлено в 20:30
Транспорт
В Румынии построили шоссе длиной один метр
Бизнесмен из Румынии Стефан Мандачи построил в городе Сучава автомобильную дорогу длиной один метр с целью привлечь внимание властей к слабо развитой инфраструктуре.
Обновлено в 21:22
Политика
США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда
Вашингтон принял решение о введении визовых ограничений в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС).
Обновлено в 10:43
Политика
Немецкий депутат призвал уважать итоги крымского референдума
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Обновлено в 20:43
Финансы
На Украине дефицит госбюджета вырос в 8,5 раз
Дефицит украинского бюджета за январь-февраль этого года вырос в 8,5 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 21:35
Транспорт
ЦОДД оштрафовали за установку уменьшенных дорожных знаков
Мировой суд назначил ЦОДД штраф в 200 тысяч рублей. Претензии вызвали знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход».
Обновлено в 02:55
Финансы
Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября
Доллар США на "Московской бирже" в пятницу вечером опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября 2018 года, евро снизился до 73,62 рублей впервые с 7 августа 2018 года.
Обновлено в 12:49
Политика
В правительстве РФ опровергли сообщения СМИ об отмене МАКС-2019
Правительство РФ опровергло растиражированное СМИ сообщение об отмене в 2019 году Международного авиационного космического салона (МАКС).
Обновлено в 09:54
Экономика
В Центробанке предупредили о росте цен
Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего.
Обновлено в 02:39
Спорт
Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:06