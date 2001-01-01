Футбол

В «Реале» скептически относятся к игре Погба в важных матчахЧемпионат 07:06

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 16 апреля
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
По словам издания, представители «Королевского клуба» пристально следили за выступлениями Погба в последние месяцы и скептически относятся к его способности решать судьбу важных матчей.
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