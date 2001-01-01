В «Реале» скептически относятся к игре Погба в важных матчахЧемпионат 07:06

По словам издания, представители «Королевского клуба» пристально следили за выступлениями Погба в последние месяцы и скептически относятся к его способности решать судьбу важных матчей.

В «Реале» скептически относятся к игре Погба в важных матчах

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