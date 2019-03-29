Футбол
Гендиректор «Реала» встретился с агентом Пьянича и ЙовичаЕвро-футбол.ру 01:05
Гендиректор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес на клубной базе провел встречу с футбольным агентом Фали Рамадани, представляющим интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича. Согласно информации Marca, стороны провели предварительные переговоры по трансферу боснийского хавбека.
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Общество
Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»
Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:25
Политика
Трамп выбрал нового представителя Госдепа
Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Volkswagen T-Roc стал самым продаваемым SUV Европы в феврале
В первую десятку самых продаваемых моделей в Европе попали Ford Focus, с реализацией 18 638 автомобилей, что на 23% больше аналогичного показателя за прошлый расчетный период, далее Volkswagen T-Roc, разошедшийся тиражом в 17 791 экземпляров, а это прирост в 140%, Ford Fiesta нашел 17 170 счастливых покупателей, а это на 13% меньше прошлого аналогичного периода продаж.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено вчера в 17:17
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 00:00
Экономика
Власти отложили реформу пенсионных накоплений
Администрация президента (АП) попросила отложить на неопределенный срок внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
В июне США приостанавливали полеты бомбардировщиков из-за проблемы с катапультированием.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
Обновлено 26 марта в 18:27
Происшествия
ТАСС: солдат с автоматом сбежал из воинской части в Тверской области
Из воинской части во Ржеве Тверской области сбежал рядовой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Баскетбол
«Хьюстон» разгромил «Денвер», «Детройт» победил «Орландо»
Обновлено вчера в 22:23
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Отбор участников нацпроекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору участников национального проекта по экспорту начнется 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Транспорт
В Москве благоустроят территории возле 13 новых станций метро
На территориях, прилегающих к 13 новым станциям метро, проведут работы по благоустройству, а также улучшению пешеходной и транспортной доступности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Новый российский самолет Ил-112В получил разрешение на полет
Обратим внимание, что новый отечественный военно-транспортный самолет Ил-112В является первым летательным аппаратом этого класса, полностью созданным с нуля в России.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Зампред правительства Хабаровского края уволилась
Собственное увольнение заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подтвердила в разговоре с корреспондентом transsibinfo.
Обновлено в 00:28
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
Учёные: Возраст отца влияет на развитие ранней шизофрении у ребёнка
Ранее считали, что развитие шизофрении связано с генетической предрасположенностью индивидуума, однако исследования тайванских учёных опровергли эту теорию, доказав, что риск психического заболевания зависит от возраста отца.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват
Истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено 27 марта в 19:09
Хоккей
Гол Панарина принес «Коламбусу» победу над «Монреалем»
"Коламбус" на своем льду обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Автором победной шайбы стал российский нападающий Артемий Панарин.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено вчера в 10:29