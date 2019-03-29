Футбол

Гендиректор «Реала» встретился с агентом Пьянича и ЙовичаЕвро-футбол.ру 01:05

Гендиректор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес на клубной базе провел встречу с футбольным агентом Фали Рамадани, представляющим интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича. Согласно информации Marca, стороны провели предварительные переговоры по трансферу боснийского хавбека.
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