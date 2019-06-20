В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотикамиГазета.Ru вчера в 10:51

с чего всё началось

Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, по данным следствия, в феврале 2017 года по его указанию подчиненные подделали материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. Там отметили, что обвиняемый лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему амфетамин.

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

Финансы Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.

Общество Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Политика В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".

Космос Обсерватория «Спектр-М» отправится в космос после 2030 года После запуска космический телескоп отправится в точку Лагранжа L2 системы Солнце–Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.

Политика Депутат Сергей Гаврилов в интервью «Ъ» прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом Поводом для митинга стал инцидент с главой комитета по развитию гражданского общества Госдумы РФ Сергеем Гавриловым на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.

Политика Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.

Происшествия Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.

Политика Сенат США провел закрытые слушания по НЛО Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ 19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».

Космос Россия начинает новую программу космических исследований Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр".

Общество Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).

Авто Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Авто Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.

Футбол Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает "Советский спорт".

Футбол Паредес может вернуться в «Зенит» Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.

Политика Володин прокомментировал ситуацию в Грузии По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, действия грузинских властей при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат правилам проведения международных мероприятий.

Спорт Определились все участники плей-офф женского ЧМ по футболу На чемпионате мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции определились все участники плей-офф турнира, сообщает RT.

Политика Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

Футбол Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара» Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.

Экономика «Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".