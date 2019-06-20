В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотикамиГазета.Ru 10:51

с чего всё началось

Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, по данным следствия, в феврале 2017 года по его указанию подчиненные подделали материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. Там отметили, что обвиняемый лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему амфетамин.

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Политика Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплате Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.

Футбол Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала» Бывший нападающий «Реала» Рауль стал главным тренером резервной команды мадридского клуба — «Кастильи».

Политика Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.

Политика Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.

Футбол Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.

Политика Филарет восстановил Киевский патриархат Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".

Армия и оружие Иран забрал обломки сбитого беспилотника США Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Ирану удалось забрать обломки сбитого американского беспилотника, который Тегеран обвинил в нарушении госграницы.

Хоккей Овечкин получит почти миллионную пенсию Нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получит от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно.

Космос Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.

Общество Плату за отопление изменят в зависимости от этажности С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Политика Путин сказал, какую окрошку предпочитает Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Финансы Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.

Политика Порошенко будет вызван на допрос госбюро расследований Украины Для допроса следователи изъяли множество документов из банков и администрации страны, их тщательно изучают.

Политика Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.

Политика Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Армия и оружие Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.

Общество В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.

Происшествия СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.