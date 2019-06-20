Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотикамиГазета.Ru 10:51

Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, по данным следствия, в феврале 2017 года по его указанию подчиненные подделали материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. Там отметили, что обвиняемый лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему амфетамин.
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с чего всё началось
Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» арестован и отправлен судом под стражу, сообщается на сайте
 Следственного комитета России (СКР).
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
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