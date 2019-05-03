Политика
В Раду внесли законопроект с датой инаугурации ЗеленскогоРБК 11:25
Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны. Заседание должно пройти 19 мая.
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Я убеждена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации.
— Ирина Геращенко, украинский политикРИА Новости 05:31
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