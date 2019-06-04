Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей ДонбассаРИА Новости вчера в 12:30
На Украине предложили конфисковывать имущество граждан страны, получивших российские паспорта и проживающих в Донбассе. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Верховной рады депутат Олег Мусий. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.
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с чего всё началось
На данный момент нет каких-либо подробностей относительно содержания законопроекта, на сайте Верховной рады пока опубликована только информация о регистрации проекта под названием «Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».RT на русскомвчера в 17:18
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В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у получивших паспорт РФ жителей Донбасса
RT на русскомвчера в 17:18
В Раду внесен законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса с паспортами РФ
Коммерсантъвчера в 14:47
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