В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей ДонбассаРИА Новости вчера в 12:30

с чего всё началось

На Украине предложили конфисковывать имущество граждан страны, получивших российские паспорта и проживающих в Донбассе. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Верховной рады депутат Олег Мусий. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

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