В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей ДонбассаRT на русском вчера в 12:36

с чего всё началось

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

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