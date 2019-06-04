Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей ДонбассаRT на русском 12:36

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.
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с чего всё началось
Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект
, который предполагает конфискацию имущества жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые добровольно получили российские паспорта.
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

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