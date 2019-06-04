Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей ДонбассаRT на русском 12:36
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.
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с чего всё началось
На данный момент нет каких-либо подробностей относительно содержания законопроекта, на сайте Верховной рады пока опубликована только информация о регистрации проекта под названием «Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».RT на русском17:18
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