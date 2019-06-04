Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей ДонбассаRT на русском 12:36
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.
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с чего всё началось
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект депутата Олега Мусия, в соответствии с которым предусматривается конфискация имущества жителей Донбасса, которые получили паспорта РФ.Московский Комсомолец14:12
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Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
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Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
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Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
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Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллине
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Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
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Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Наука
Робота-ленивца научили лазать по паутине из тросов
Инженеры из Технологического института Джорджии под руководством Магнуса Эгерштедта (Magnus Egerstedt) вдохновились ленивцами и решили создать энергоэффективного робота, на основе которого можно было бы создать робота, способного лазать по веткам.
Обновлено в 11:27
Авто
В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения
Существует множество мнений о том, каким будет новое поколение Lada 4x4.
Обновлено в 12:24
Политика
Эрдоган подтвердил намерение получить С-400
Обновлено в 02:54
Происшествия
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто
Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Кино
Крис Хемсворт сообщил об уходе из кино
Голливудский актер не видит себя где-то еще, так что его перерыв в карьере всего лишь вопрос времени.
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.
Обновлено в 09:48
Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Новосибирской области собака насмерть загрызла 4-летнего мальчика
Новосибирские следовали выясняют обстоятельства гибели 4-летнего мальчика в поселке Коченево: 2 июня собака набросилась на ребенка и загрызла его насмерть.
Обновлено в 12:02
Общество
В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера
«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено в 12:51
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.
Обновлено в 03:15
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Футбол
Игнашевич возглавил московское «Торпедо»
Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:18
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
Обновлено в 13:54
Политика
Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала
Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина из Ростова родила сына
Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24