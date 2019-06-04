Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей ДонбассаRT на русском 12:36

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.
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В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект
 депутата Олега Мусия, в соответствии с которым предусматривается конфискация имущества жителей Донбасса, которые получили паспорта РФ.
Московский Комсомолец14:12

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В Раду внесли закон о конфискациях у жителей Донбасса с паспортами России

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РИА Новости12:30

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ТАСС11:56
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
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МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
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Происшествия

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Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

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Общество

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У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

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Обновлено в 09:32
Наука

Робота-ленивца научили лазать по паутине из тросов

Инженеры из Технологического института Джорджии под руководством Магнуса Эгерштедта (Magnus Egerstedt) вдохновились ленивцами и решили создать энергоэффективного робота, на основе которого можно было бы создать робота, способного лазать по веткам.
Обновлено в 11:27
Авто

В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения

Существует множество мнений о том, каким будет новое поколение Lada 4x4.
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Политика

Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

Обновлено в 02:54
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Кино

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Обновлено в 09:48
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Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Новосибирской области собака насмерть загрызла 4-летнего мальчика

Новосибирские следовали выясняют обстоятельства гибели 4-летнего мальчика в поселке Коченево: 2 июня собака набросилась на ребенка и загрызла его насмерть.
Обновлено в 12:02
Общество

В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера

«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
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Космос

В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

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Политика

Си Цзиньпин: отношения Китая и России достигли беспрецедентного уровня

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Политика

В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.
Обновлено в 03:15
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Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
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Футбол

Игнашевич возглавил московское «Торпедо»

Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:18
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
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Политика

Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала

Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
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Шоу-бизнес

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Жена бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса Оксана Воеводина впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
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