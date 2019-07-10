с чего всё началось

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса. Данный законопроект появился на сайте украинского парламента.

Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими

Политика В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.

Экономика Forbes подготовил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников России Место в рейтинге богатейших депутатов и чиновников занял и житель Ставрополья, депутат Думы Ставропольского края Анатолий Жданов.

Происшествия Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.

Футбол Сутормин выбрал уникальный номер в «Зените» Новый футболист «Зенита» Алексей Сутормин определился с игровым номером в команде. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.

Единоборства Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом» Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».

Политика России вручили ноту протеста из-за салюта в честь освобождения Таллина Представитель российского посольства в Эстонии был вызван в МИД из-за салюта по случаю освобождения Таллина от фашистов советскими войсками.

Общество Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.

Экономика Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.

Игры В приложении-компаньоне Red Dead Redemption 2 отыскали настройки графики для ПК Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.

Авто Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Кино Умерла итальянская актриса Валентина Кортезе Итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась в Милане.

Армия и оружие Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих.

Авто Орешкин поедет из Москвы в Тольятти за рулем Lada Xray Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр написал в Instagram.

Футбол «Ливерпуль» заинтересован в приобретении Асенсио Ранее сообщалось, что «Реал» хотел обменять Асенсио на форварда «Ливерпуля» Садио Мане.

Политика Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парад Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.

Армия и оружие Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.

Авто Прекращается выпуск легендарного «Жука» от Volkswagen В среду, 10 июля, концерн Volkswagen снимет с производства одну из самых популярных моделей в мировой истории – легендарный Volkswagen Beetle («Жук», или Vocho, как его называют в Мексике).

Футбол Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".

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Общество Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».

Политика Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Политика Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.

Происшествия ФСБ проводит обыски в правительстве Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.