Политика
Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскимиLenta.ru 06:23
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса. Данный законопроект появился на сайте украинского парламента.
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с чего всё началось
Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за непризнание Донбасса и Крыма украинскими.RT на русском05:12
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В Раде предложили давать от 3 до 5 лет за «непризнание Крыма украинским»
РИА Новости Крым08 июля в 06:43
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
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