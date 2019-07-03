Политика

В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речахРБК 08:49

Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях. Документ опубликован в базе Рады.
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Депутаты Рады запретят украинцам материться

URA.Ru06:54

В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах

РБК08:49

Сенатор оценил украинский законопроект о противодействии сквернословию

RT на русском08:54

Депутат рады обвинила Москву в насаждении мата на Украине

Известия08:54

В Раду внесли проект о противодействии сквернословию

РИА Новости07:48

Рада запретит украинцам материться

Газета.Ru09:42

В Верховной раде предложили штрафовать за мат в СМИ, чтобы поддержать культуру

ТАСС07:04
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Происшествия

Минобороны перечислило звания погибших моряков-подводников

Обновлено в 12:48
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Политика

Путин освободил от должности трех генералов

Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Авто

В России продажи Haval выросли на 300%

В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено в 01:10
Политика

В Минфине оценили платежеспособность Украины

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона по поводу невыплаты Украиной долга России и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе

Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Музыка

Гитару с автографом Джима Моррисона выставят на торги в Подмосковье

Обновлено в 10:31
Армия и оружие

На границе с Украиной найден советский танк с погибшим экипажем

В Ростовской области группа поисковиков из объединения "Миус-Фронт" смогла обнаружить советский тяжелый танк КВ-1 неподалеку от границы с Украиной.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Суд продлил арест экс-главы Раменского района Подмосковья Кулакова

Обновлено в 11:56
Экономика

Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Политика

Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала

РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери

Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.
Обновлено в 05:22
Политика

В Кремле заявили, что часть данных о ЧП на подлодке является гостайной

Обновлено в 05:35
Происшествия

Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании

Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
Политика

Совет Европы потребовал от России еще €55 млн

Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.
Обновлено в 00:19
Авто

В США умер экс-глава Ford и Chrysler Ли Якокка

В Калифорнии в возрасте 94 лет скончался экс-президент компании Ford и бывший председатель правления корпорации Chrysler Ли Якокка.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Политика

Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Культура

Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией

По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Политика

Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
Обновлено в 12:27
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Общество

Появилось видео полного солнечного затмения

В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
Обновлено вчера в 15:34
Экономика

Минсельхоз собирается взять под контроль сбор диких грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Авто

Новый Urus «вывез» Lamborghini на рекордные объемы продаж

Как объясняет глава Lamborghini Стефано Доменикали, существенный вклад в увеличение продаж внес кроссовер Urus, на который пришлось больше половины продаж — 2693 единицы.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Тела погибших подводников остаются в затопленных отсеках

Обновлено в 13:03
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Ольга Вадимовна Богомолец
Украинский врач
Украинский политический и государственный деятель, врач-дерматолог. Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук. Автор свыше 70 научных работ и 14 патентов на открытия в сфере лечения кожных заболеваний. Народный депутат Украины, Глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения, советница президента Украины по гуманитарным вопросам.Кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов. Меценат, основательница архитектурно-музейного комплекса «Замок Радомысль».
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