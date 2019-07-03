Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речахРБК 08:49
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях. Документ опубликован в базе Рады.
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Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Авто
В России продажи Haval выросли на 300%
В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено в 01:10
Политика
В Минфине оценили платежеспособность Украины
Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона по поводу невыплаты Украиной долга России и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе
Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
На границе с Украиной найден советский танк с погибшим экипажем
В Ростовской области группа поисковиков из объединения "Миус-Фронт" смогла обнаружить советский тяжелый танк КВ-1 неподалеку от границы с Украиной.
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Политика
Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала
РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери
Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Политика
Совет Европы потребовал от России еще €55 млн
Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.
Обновлено в 00:19
Авто
В США умер экс-глава Ford и Chrysler Ли Якокка
В Калифорнии в возрасте 94 лет скончался экс-президент компании Ford и бывший председатель правления корпорации Chrysler Ли Якокка.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Политика
Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
Обновлено в 12:27
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Общество
Появилось видео полного солнечного затмения
В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
Обновлено вчера в 15:34
Экономика
Минсельхоз собирается взять под контроль сбор диких грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Авто
Новый Urus «вывез» Lamborghini на рекордные объемы продаж
Как объясняет глава Lamborghini Стефано Доменикали, существенный вклад в увеличение продаж внес кроссовер Urus, на который пришлось больше половины продаж — 2693 единицы.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Тела погибших подводников остаются в затопленных отсеках
Обновлено в 13:03