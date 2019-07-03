с чего всё началось

Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях. Документ опубликован в базе Рады.

В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах

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Экономика Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.

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