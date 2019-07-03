Политика

В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речахРБК 08:49

Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях. Документ опубликован в базе Рады.
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с чего всё началось
В Верховной раде Украины 2 июля был зарегистрирован
 законопроект «О противодействии сквернословию (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)».
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Ольга Вадимовна Богомолец
Украинский врач
Украинский политический и государственный деятель, врач-дерматолог. Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук. Автор свыше 70 научных работ и 14 патентов на открытия в сфере лечения кожных заболеваний. Народный депутат Украины, Глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения, советница президента Украины по гуманитарным вопросам.Кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов. Меценат, основательница архитектурно-музейного комплекса «Замок Радомысль».
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