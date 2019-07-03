Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речахРБК 08:49
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях. Документ опубликован в базе Рады.
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с чего всё началось
В Верховной раде Украины 2 июля был зарегистрирован законопроект «О противодействии сквернословию (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)».BFM.ru07:29
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