В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьер-министромРИА Новости 01:29

Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Пётр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины.

Президент Украины Петр Порошенко наметил для себя новый план и намеревается стать премьер-министром страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко, сообщает радио "НВ".

В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьер-министром

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