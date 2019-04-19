Политика
В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьер-министромРИА Новости 01:29
Президент Украины Петр Порошенко наметил для себя новый план и намеревается стать премьер-министром страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко, сообщает радио "НВ".
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Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Пётр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины.
— Антон Геращенко, украинский политикREGNUM вчера в 04:41
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