Политика

В Раде заявили о принципиальной важности навязывания мовыРЕН ТВ 02:11

Глава комитета Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что построить единую Украину, "отличающуюся от Брянской области", возможно только при распространении украинского языка. Политик утверждает, что принятый парламентом закон о языке поможет построить "украинскую Украину для украинцев".
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В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

RT на русскомвчера в 22:41

На Украине испугались превращения в Брянскую область

URA.Ru00:05

Депутат Рады заявил, что без «мовы» Украина «не будет отличаться» от Брянской области

ФАНвчера в 23:41

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Известиявчера в 22:28

Депутат рады заявил о необходимости насаждения украинской мовы

Московский Комсомолецвчера в 21:55

Без «мовы» Украина будет похожа на Брянскую область, заявили в Раде

РИА Новостивчера в 21:37
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Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 03:25
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 04:33
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Кино

Что произошло в новой серии «Игры престолов»

Телеканал HBO представил четвёртый эпизод восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 02:56
Общество

Останки знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне

Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова пережила алкоголизм отца и смертельную болезнь матери

Обновлено в 01:57
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Финансы

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:41
Общество

Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Житель Сургута сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели

Полицейские задержали в Сургуте (ХМАО) рецидивиста, который сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели, возбуждено уголовное дело, сообщило городское управление МВД.
Обновлено в 04:55
Происшествия

На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Наука

Физики зафиксировали волновые свойства антиматерии

Зафиксированы специалистами волновые свойства специальной антиматерии, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Забайкалье проверят информацию о драке с участием полицейских

Руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки распространенной местными СМИ информации о драке с "якобы участием сотрудников полиции".
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Кино

Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
Обновлено в 05:02
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Авто

УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Частично парализовало Анджелину Джоли

Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в России

Обновлено в 05:33
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Николай Леонидович Княжицкий
Украинский журналист
Украинский журналист, народный депутат Украины. В прошлом руководитель медийных компаний и телеканалов Tonis и СТБ, УТ-1, Газеты 24, телеканала ТВі. Был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Член австрийского Международного института прессы. Женат, имеет 2 сыновей и дочь. Продюсер ряда документальных фильмов.
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