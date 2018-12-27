с чего всё началось

Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.

В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников

Политика Политика В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

Политика Политика «Русал» назвал нового председателя совета директоров В сообщении «Русала», которое было распространено на фондовой бирже Гонконга говорится о том, что независимый неисполнительный директор компании Жан-Пьер Тома с 1 января станет новым председателем совета директоров.

Армия и оружие Армия и оружие Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.

Общество Общество Названы самые востребованные профессии 2019 года Аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет "Российская газета".

Политика Политика Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили испытания российского «Авангарда» Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Космос Космос В США умерла работавшая над телескопом «Хаббл» Нэнси Грейс Роман Астроном Нэнси Грейс Роман, участвовавшая в создании телескопа «Хаббл», скончалась в возрасте 93 лет в США.

Политика Политика Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене национального роуминга в России.

Общество Общество Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Марат Башаров снова избил свою жену Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.

Происшествия Происшествия В музее Осло пропали шесть картин Мунка В музее Стенерсена в Осло обнаружилась пропажа 47 картин, шесть из которых принадлежали кисти знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.

Происшествия Происшествия Россиянка задержана в Финляндии по запросу США Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.

Армия и оружие Армия и оружие За неделю 14 летательных аппаратов провели разведку у границ России За неделю разведку у границ России провели 14 летательных аппаратов.

Происшествия Происшествия На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Происшествия Происшествия В компании «Красное & Белое» завершились обыски На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, сообщили РИА Новости в компании.

Политика Политика Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца» Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".

Общество Общество Сбербанк закрывает малопосещаемые отделения по России Сбербанк начал сокращать малопосещаемые отделения в российских городах, заявил в интервью телеканалу «Россия-24» глава банка Герман Греф.

Армия и оружие Армия и оружие NI высмеял военный «сигнал» западных стран для России в Черном море В начале декабря в порт в Одессе прибыл корабль британских ВМС "Эхо", который призван стать ответом на "агрессивные действия" России в Черном море, пишет National Interest.

Происшествия Происшествия Неизвестные напали на церковь в Вене

Происшествия Происшествия Защита Царнаева попросила отменить приговор о смертной казни Защита Джохара Царнаева, осуждённого в США за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить приговор.

Экономика Экономика ЦБ отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров ЦБ отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров – у «Альпари форекса», «Телетрейда», «Форекс клуба», «Фикс трейда» и «Трастфорекса».

Политика Политика Путин подписал закон о декриминализации репостов Президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.

Хоккей Хоккей Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных.

Армия и оружие Армия и оружие Гиперзвуковой «Авангард» оказался трехблочным Последний раз испытательный пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» был проведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина.

Общество Общество Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.

Авто Авто Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Mitsubishi Outlander в России

Общество Общество Умер журналист-международник Алексей Букалов

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео запуска ракеты «Авангард» Опубликованы кадры запуска ракеты комплекса "Авангард" на полигоне Кура в Камчатском крае.

Спорт Спорт Глава РУСАДА предупредил Путина об угрозе самоизоляции Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил письмо Владимиру Путину, в котором предупредил президента о надвигающейся угрозе изоляции российского спорта.