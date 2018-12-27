Политика
В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников
В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должниковРИА Новости15:14
Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
РИА Новости15:14
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с чего всё началось
Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил на своей странице в Facebook, что страна стала одним из крупнейших в мире должников.Lenta.ru15:55
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В Верховной раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников
Комсомольская правда18:21
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Технологии
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Аналитики рекрутингового агентства SuperJob составили список наиболее востребованных профессий в 2019 году.
Обновлено в 20:58
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В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
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Космос
Умерла астроном Нэнси Грейс Роман, работавшая над телескопом «Хаббл»
В пятницу, 28 декабря, появилась информация о том, что умерла астроном Нэнси Грейс Роман, которая участвовала в создании телескопа «Хаббл».
Обновлено в 22:08
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Обновлено в 09:04
Политика
Новым председателем совета директоров «Русала» стал Жан-Пьер Тома
Маттиас Варниг был назначен членом совета директоров "Русала" в июне 2012 года и избран его председателем в октябре того же года.
Обновлено в 20:08
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП на Алтае
Обновлено в 21:47
Политика
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг
Закон, обязывающий операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые по всей территории России, подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 27 декабря.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Гражданка России Тэрада Мира задержана в аэропорту Хельсинки по запросу властей США, сообщили 27 декабря в консульском отделе при посольстве России в Финляндии.
Обновлено в 16:00
Хоккей
Сборная России одолела Данию в первом матче МЧМ по хоккею
Обновлено в 18:39
Общество
Путин подписал закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.
Обновлено в 16:06
Политика
Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме
Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Хоккей
НХЛ. Кучеров и Василевский помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»
"Лайтнингз" добились победы в овертайме 6:5. Очередной блестящий матч провел нападающий "Тампы" Никита Кучеров, принявший участие в четырёх голевых атаках из ести.
Обновлено в 22:28
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Политика
Конгресс США вновь не проголосовал по бюджету
Обе палаты Конгресса США собрались в четверг на заседания, но не стали предпринимать никаких шагов для того, чтобы положить конец так называемому шатдауну, то есть частичной приостановке работы федерального правительства, которая началась 22 декабря.
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
Испытания «Авангарда» подтвердили скорость в 27 махов
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал об успешных испытаниях комплекса «Авангард».
Обновлено в 07:37
Экономика
Названы самые выгодные и провальные вложения в 2018 году
Специалисты компании "ФинЭкспертиза" назвали самые выгодные и провальные вложения 2018 года, проанализировав 14 инвестиционных инструментов, пишет "Российская газета".
Обновлено в 22:03
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
NI оценил испытания «Авангарда»
Журнал The National Interest прокомментировал испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".
Обновлено в 15:10
Общество
Сбербанк рассказал о тратах россиян в последние минуты года
31 декабря 2017 года средний чек россиян за весь день составлял 700–750 рублей, однако за последние пять минут до боя кремлевских курантов эта сумма почти удвоилась и достигла 1350–1400 рублей.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Опубликовано видео испытательного пуска ракеты комплекса «Авангард»
Минобороны России опубликовало видео успешного испытательного пуска ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 08:30
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Экономика
Стратегию развития минерально-сырьевой базы утвердили до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития минерально-сырьевой базы, которая рассчитана до 2035 года.
Обновлено в 22:37
Происшествия
Взрыв трансформатора произошел в Нью-Йорке
Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс.
Обновлено в 22:01
Происшествия
На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон
Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, полученного в 2006 году, пишет издание Politeka.
Обновлено в 15:37
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
Обновлено в 17:07
Происшествия
В музее Осло пропали шесть картин Мунка
В музее Стенерсена в Осло обнаружилась пропажа 47 картин, шесть из которых принадлежали кисти знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Адвокаты Джохара Царнаева попросили отменить приговор о смертной казни
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
NI высмеял «предупреждение» западных стран России в Черном море
Королевский флот Великобритании отправил России «предупреждение» в Черном море, и оно было слабоватым, пишет американское издание National Interest.
Обновлено в 21:34