Политика
Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
РИА Новостивчера в 15:14
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с чего всё началось
Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил на своей странице в Facebook, что страна стала одним из крупнейших в мире должников.Lenta.ruвчера в 15:55
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В Верховной раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников
Комсомольская правдавчера в 18:21
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
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Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.
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Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс.
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В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
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Закон об отмене национального роуминга в РФ подписал российский президент Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
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В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек
Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Медведев утвердил Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ
В России утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года.
Обновлено вчера в 23:24
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Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года
Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
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Обновлено в 00:42
Армия и оружие
National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен
Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Финляндии задержали россиянку по запросу США
Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Хоккей
Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:42
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1:07 мск снизилась на 3,007% — до $52,88 за баррель.
Обновлено вчера в 17:07
Хоккей
Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира
Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных.
Обновлено вчера в 18:27
Путешествия
Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов
Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Путин продлил период оплаты автоштрафов «со скидкой»
Владимир Путин подписал закон о продлении периода оплаты штрафов «со скидкой».
Обновлено в 01:52
Политика
Кадыров сообщил о возвращении российских детей из Ирака 30 декабря
Из Ирака в Россию 30 декабря доставят 30 детей российских граждан, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 01:29
Политика
Путин подписал закон о частичной декриминализации репостов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию статьи 282 российского Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Конгресс США вновь не проголосовал по бюджету
Американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год (начался в США еще 1 октября).
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Дальнозоркость «Ночного охотника» увеличат вдвое
Опытный образец модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ впервые поднялся в воздух летом 2016 года.
Обновлено в 01:28
Политика
Путин и Пашинян не договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ.
Обновлено вчера в 17:51
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Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
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Общество
Скончался старейший в США ветеран Второй мировой войны
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