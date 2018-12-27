Политика

В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников
РИА Новости
вчера в 15:14

Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
РИА Новостивчера в 15:14
с чего всё началось
Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил на своей странице в Facebook
, что страна стала одним из крупнейших в мире должников.
Lenta.ruвчера в 15:55

Подробнее о событии

Украина приближается к лидерству в рейтинге должников

ТК Звездавчера в 19:10

Депутат Рады рассказал о многомиллиардном долге Украины

Газета.Ruвчера в 15:18

В Верховной раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников

Комсомольская правдавчера в 18:21

Депутат Рады: Украина приближается к лидерству мировых должников

Московский Комсомолецвчера в 16:14

Украину записали в лидеры мировых должников

Lenta.ruвчера в 15:55

В Раде заявили, что Украина приближается к лидерству в рейтинге стран-должников

Life.ruвчера в 18:56

В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников

РИА Новостивчера в 15:14
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Политика

В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

Обновлено вчера в 19:03
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Обновлено в 00:55
Политика

«Русал» избрал нового председателя Совета директоров

Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Взрыв трансформатора произошел в Нью-Йорке

Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях

Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга

Закон об отмене национального роуминга в РФ подписал российский президент Владимир Путин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек

Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика

Медведев утвердил Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ

В России утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В компании «Красное & Белое» завершились обыски

Обновлено вчера в 03:01
Экономика

Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года

Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 00:51
Общество

Москвичи увидят в январе звездный дождь и лунное затмение

Обновлено в 00:42
Армия и оружие

National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен

Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Финляндии задержали россиянку по запросу США

Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено вчера в 09:53
Экономика

Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Хоккей

Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:42
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1:07 мск снизилась на 3,007% — до $52,88 за баррель.
Обновлено вчера в 17:07
Хоккей

Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных.
Обновлено вчера в 18:27
Путешествия

Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов

Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Путин продлил период оплаты автоштрафов «со скидкой»

Владимир Путин подписал закон о продлении периода оплаты штрафов «со скидкой».
Обновлено в 01:52
Политика

Кадыров сообщил о возвращении российских детей из Ирака 30 декабря

Из Ирака в Россию 30 декабря доставят 30 детей российских граждан, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 01:29
Политика

Путин подписал закон о частичной декриминализации репостов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию статьи 282 российского Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Конгресс США вновь не проголосовал по бюджету

Американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год (начался в США еще 1 октября).
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

Дальнозоркость «Ночного охотника» увеличат вдвое

Опытный образец модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ впервые поднялся в воздух летом 2016 года.
Обновлено в 01:28
Политика

Путин и Пашинян не договорились по цене на газ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 04:53
Общество

Скончался старейший в США ветеран Второй мировой войны

Обновлено в 01:37
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Валентин Александрович Наливайченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Председатель Службы безопасности Украины в 2006-2010 гг., в 2014-2015 гг. Народный депутат Украины VII созыва, посол Украины в Республике Беларусь.
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