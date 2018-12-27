Политика

В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников
РИА Новости
15:14

Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
РИА Новости15:14
с чего всё началось
Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил на своей странице в Facebook
, что страна стала одним из крупнейших в мире должников.
Lenta.ru15:55

Подробнее о событии

Украина приближается к лидерству в рейтинге должников

ТК Звезда19:10

В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников

РИА Новости15:14

В Верховной раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников

Комсомольская правда18:21

Депутат Рады: Украина приближается к лидерству мировых должников

Московский Комсомолец16:14

Украину записали в лидеры мировых должников

Lenta.ru15:55

Депутат Рады рассказал о многомиллиардном долге Украины

Газета.Ru15:18

В Раде заявили, что Украина приближается к лидерству в рейтинге стран-должников

Life.ru18:56
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Армия и оружие

В США оценили испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Политика

Путин подписал закон об отмене национального роуминга

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.
Обновлено в 16:56
Хоккей

Сборная России обыграла Данию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная России обыграла команду Дании в матче на чемпионате мира (игроки до 20 лет) со счетом 4:0. Встреча прошла в Ванкувере (Канада).
Обновлено в 19:31
Политика

В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

Обновлено в 19:03
Происшествия

В Финляндии задержали россиянку по запросу США

"15 декабря Пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения", - заявили в российском посольстве в Хельсинки.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика

Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме

Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации

В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала

«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено в 13:15
Происшествия

В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски

Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:48
Общество

Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка

Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Испытания «Авангарда» подтвердили скорость в 27 махов

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал об успешных испытаниях комплекса «Авангард».
Обновлено в 07:37
Происшествия

На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон

Обновлено в 15:37
Общество

Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Обновлено в 16:06
Кино

Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Наука

Ученые выяснили, что газировка опасна для почек

Употребление больших количеств сладких газированных напитков не только ведет к развитию ожирения, но и заметно повышает риск заполучить тяжелые болезни почек.
Обновлено в 17:21
Политика

«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии

Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:06
Авто

Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Mitsubishi Outlander в России

Обновлено в 08:48
Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Экономика

Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Транспорт

Минтранс заявил о готовности ужесточить скоростной режим в России

В России может понизиться порог допустимого превышения скорости на дорогах, заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Космос

Создатель телескопа «Хаббл» Нэнси Грейс Роман скончалась в США

В число направлений, которые курировала Нэнси Грейс Роман, также входил проект телескопа «Хаббл». в космическом агенстве США астроном трудилась вплоть до 1979 года, после чего продолжила свое сотрудничество с НАСА, работая по контракту с Центром космических полетов Годдарда.
Обновлено в 20:05
Происшествия

В Страсбурге закрыли железнодорожный вокзал из-за сообщений о бомбе

Железнодорожный вокзал Страсбурга эвакуирован из-за СМС-сообщения с угрозой взорвать спрятанную бомбу, сообщает 27 декабря интернет-портал Alsace.
Обновлено в 15:18
Космос

Источник рассказал о планируемых запусках ракет со спутниками OneWeb

Более 15 пусков ракет-носителей "Союз-2" с британскими спутниками связи OneWeb планируется осуществить с космодромов Байконур и Восточный в ближайшие два года, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли России.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

В музее Осло пропали шесть картин Мунка

В музее Стенерсена в Осло обнаружилась пропажа 47 картин, шесть из которых принадлежали кисти знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Тела двух детей обнаружены в саду «Санта-Клауса» в США

Полиция американского штата Джорджия обнаружила тела двух подростков в саду их отца, который подрабатывал «Санта-Клаусом» в местном супермаркете.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Авиакомпанию Lufthansa обвинили в опоздании Меркель на саммит G20

Инцидент с правительственным самолетом, из-за которого канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытие саммита G20 в Аргентине, произошел по вине авиакомпании Lufthansa.
Обновлено в 11:54
Политика

«Русал» избрал нового председателя совета директоров

Новым председателем совета директоров «Русала» избран Жан-Пьер Тома.
Обновлено в 19:45
Политика

В Раде заявили о приближении Украины к лидерству в рейтинге должников

Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
Обновлено в 15:14
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Валентин Александрович Наливайченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Председатель Службы безопасности Украины в 2006-2010 гг., в 2014-2015 гг. Народный депутат Украины VII созыва, посол Украины в Республике Беларусь.
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