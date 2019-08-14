Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на УкраинеLenta.ru вчера в 14:46
Политик добавил, что члены парламента имеют право использовать русский язык во время заседаний. «Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно», — сказал Шуфрич.
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Происшествия
Появилось видео севшего на брюхо самолета в Подмосковье
Обновлено в 01:51
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Экономика
Аналитики назвали рейтинги банков несостоятельными
За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма
На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено 13 августа в 15:29
Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Культура
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Мужчина ранил полицейского при проверке документов в Москве
Мужчина напал на сотрудника полиции при проверке документов в столичном районе Ховрино, нападавший задержан.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева знают только оружейные эксперты, внимательно изучавшие историю советской военной промышленности, однако его показали на видео.
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Роскачество назвало лучшие марки школьной формы
По итогам исследования лучшими были признаны торговые марки «Наша форма» и «Старт», которые не только соответствуют требованиям качества и безопасности, но и опережают стандарты Роскачества.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Происшествия
Устроивший стрельбу по полицейским в Филадельфии задержан
Полицейское управление Филадельфии объявило о задержании мужчины, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.
Обновлено в 00:46
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Сургуте два мальчика провалились в вентиляционную шахту
Два 10-летних мальчика получили травмы, провалившись в вентиляционную шахту в Сургуте (ХМАО), идет проверка, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Обновлено в 02:28
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Минэкономразвития разработало проект свода правил для рестораторов
Министерство экономического развития России разработало проект свода правил для ресторанного бизнеса под названием "Белая книга", сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Технологии
Отпечатки пальцев миллиона человек из почти сотни стран попали в сеть
Издание The Guardian сообщило, что в интернете обнаружена крупнейшая за последние годы база данных с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено вчера в 12:31
Транспорт
Дорога к горнолыжным курортам в Красной поляне может стать платной
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Путин наградил орденом зампреда Мосгоризбиркома
Президент РФ Владимир Путин на фоне протестов в Москве наградил орденом Дружбы заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.
Обновлено в 01:48
Гаджеты
Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
Емкий аккумулятор, быстрая зарядка и хорошая камера являются главными критериями выбора смартфона для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса китайской компании-производителя смартфонов OPPO в России Аркадий Граф.
Обновлено в 01:50
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Теннис
Хачанов обыграл Кирьоса и вышел в третий круг в Цинциннати
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 23:49