Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на УкраинеLenta.ru вчера в 14:46

Политик добавил, что члены парламента имеют право использовать русский язык во время заседаний. «Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно», — сказал Шуфрич.
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Депутат Рады заявил о праве использования русского языка на Украине

Российская газетавчера в 20:39

В Верховной раде заявили, что русский язык не является иностранным

РЕН ТВвчера в 13:28

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным на Украине

РИА Новостивчера в 16:22

Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным

Газета.Ruвчера в 15:30

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Lenta.ruвчера в 14:46

Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине

РБКвчера в 16:58

В Госдуме призвали не навязывать депутатам Рады украинский язык

RT на русскомвчера в 14:22
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия

Появилось видео севшего на брюхо самолета в Подмосковье

Обновлено в 01:51
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Экономика

Аналитики назвали рейтинги банков несостоятельными

За месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма

На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.
Обновлено 13 августа в 15:29
Политика

Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Культура

Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве

В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех».
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнку

Обновлено в 00:20
Происшествия

Мужчина ранил полицейского при проверке документов в Москве

Мужчина напал на сотрудника полиции при проверке документов в столичном районе Ховрино, нападавший задержан.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео

Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева знают только оружейные эксперты, внимательно изучавшие историю советской военной промышленности, однако его показали на видео.
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Роскачество назвало лучшие марки школьной формы

По итогам исследования лучшими были признаны торговые марки «Наша форма» и «Старт», которые не только соответствуют требованиям качества и безопасности, но и опережают стандарты Роскачества.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 00:49
Происшествия

Устроивший стрельбу по полицейским в Филадельфии задержан

Полицейское управление Филадельфии объявило о задержании мужчины, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.
Обновлено в 00:46
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Обновлено в 00:10
Происшествия

В Сургуте два мальчика провалились в вентиляционную шахту

Два 10-летних мальчика получили травмы, провалившись в вентиляционную шахту в Сургуте (ХМАО), идет проверка, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Обновлено в 02:28
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Минэкономразвития разработало проект свода правил для рестораторов

Министерство экономического развития России разработало проект свода правил для ресторанного бизнеса под названием "Белая книга", сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 18:32
Технологии

Отпечатки пальцев миллиона человек из почти сотни стран попали в сеть

Издание The Guardian сообщило, что в интернете обнаружена крупнейшая за последние годы база данных с отпечатками пальцев и персональной информацией более чем миллиона человек из сотни стран.
Обновлено вчера в 17:10
Футбол

Дубль Ибрагимовича принес «Гэлакси» победу над «Далласом» Циглера

Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

Обновлено вчера в 12:31
Транспорт

Дорога к горнолыжным курортам в Красной поляне может стать платной

Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

Обновлено вчера в 15:09
Политика

Путин наградил орденом зампреда Мосгоризбиркома

Президент РФ Владимир Путин на фоне протестов в Москве наградил орденом Дружбы заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.
Обновлено в 01:48
Гаджеты

Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона

Емкий аккумулятор, быстрая зарядка и хорошая камера являются главными критериями выбора смартфона для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса китайской компании-производителя смартфонов OPPO в России Аркадий Граф.
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Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Музыка

Голый энтузиазм и музыка на траве. Как «Вудсток» обнажил противоречия в США

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Политика

Трамп позвал «великого» Си Цзиньпина обсудить бунтующий Гонконг

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Теннис

Хачанов обыграл Кирьоса и вышел в третий круг в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 23:49
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