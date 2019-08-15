Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на УкраинеLenta.ru 14:46
Политик добавил, что члены парламента имеют право использовать русский язык во время заседаний. «Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно», — сказал Шуфрич.
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Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Михаил Боярский назвал Ольгу Бузову «пустым местом»
Обновлено в 09:23
Интернет
Facebook платила подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила сотням подрядчиков за расшифровку голосовых сообщений пользователей приложений, которые принадлежали корпорации, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, предоставившие информацию анонимно из-за боязни потерять работу.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
В России увеличилось число смертей из-за алкоголя
В первой половине 2019 года в России увеличилось число смертей из-за алкоголя.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Трехлетняя девочка, пропавшая в Кировском округе Омска, найдена мертвой, говорится в сообщении поисково-спасательного отряда "ДоброСпас - Омск".
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия
Обновлено в 11:07
Наука
Ученые определили молекулярные механизмы старения
В новой работе ученые проанализировали множество наборов генетических данных от разных людей, чтобы увидеть, были ли любые ассоциации между функционированием каких-либо генов и ускорением течения биологического времени.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста
Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Политика
Осень патриарха: Кремль устал воевать за Севастополь
Кремль решил избавиться от одного из главных игроков на политическом поле Севастополя – Алексея Чалого.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Екатерина и Александр Стриженовы прилетели к старшей дочери в Мексику
Екатерина и Александр Стриженовы вместе с младшей дочерью отправились вслед за любимыми людьми.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость
Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.
Обновлено в 06:08
Экономика
Сбербанк в I полугодии увеличил выплаты правлению на 5,4%
Сбербанк в первом полугодии 2019 года выплатил членам правления вознаграждение в размере 888,4 миллиона рублей против 842,5 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».
Обновлено в 15:07
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Политика
Китай не пустил в Гонконг корабли ВМС США
Как пишет Интерфакс, в начале августа власти КНР потребовали от американских дипломатов, работающих в Гонконге, прекратить вмешиваться в дела города.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Общество
В аэропорту Гонконга ввели спецрежим из-за протестов
Уже несколько дней аэропорт Гонконга работает с перебоями из-за непрекращающихся акций протеста.
Обновлено в 10:48
Экономика
«Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее
В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.
Обновлено в 11:28
Наука
В Новой Зеландии найдены останки пингвина ростом с человека
На острове Южный в Новой Зеландии найдены останки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено в 06:24
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА
"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 17:50
Политика
Мадуро рассказал о плане покушения на него с помощью наемников
Экс-президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на главу Венесуэлы с помощью наемников, об этом заявил сам президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Обновлено в 19:44
Политика
Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".
Обновлено в 13:00
Космос
Жизнь красной звезды глазами астрономов
Длительность человеческой жизни по космическим масштабам времени является меньшей, чем вспышка одного импульса самого быстрого, фемтосекундного лазера.
Обновлено в 01:55