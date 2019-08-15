Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на УкраинеLenta.ru 14:46
«Народный депутат имеет право говорить на том языке, на котором ему удобно», — сказал Шуфрич. Он также добавил, что говорить на русском — это «своего рода протест» депутатов политсилы на фоне принятия закона об украинском языке как государственном и закона об образовании.
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Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Политика
Трамп вновь назвал ФРС проблемой США
Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что проблемой Соединённых Штатов является не Китай, а Федеральная резервная система (ФРС) страны.
Обновлено в 17:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Футбол
Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 15:34
Экономика
«Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее
В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.
Обновлено в 11:28
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Театры
Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев
Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Обновлено в 10:39
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено в 17:40
Здоровье
Дорогое жилье признали вредным для здоровья
Высокая стоимость аренды жилья в США негативным образом сказывается на состоянии здоровья граждан, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на исследование Enterprise Community Partners.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Телеведущая Ида Галич под песню Лободы объявила о беременности
Текст сопровождает веселое видео, на котором девушка с внушительным животом зажигательно танцует под песню Светланы Лободы «Суперзвезда».
Обновлено в 15:22
Интернет
Facebook уличили в прослушивании аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила подрядчикам за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах
Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Обновлено в 10:08
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии
Обновлено в 15:50
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено в 15:17
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Захватившие Аден сепаратисты создадут администрацию на юге Йемена
Захватившие йеменский город Аден сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена создадут временную администрацию на юге страны, заявил РИА Новости член президиума движения Насыр аль-Хабаджи.
Обновлено в 10:51
Технологии
Система распознавания лиц от Amazon сможет определять страх
Дотошный анализ лица поможет системе распознать страх, говорят разработчики.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина высказалась о молодом бойфренде своей мамы
Избранник Натальи – молодой человек по имени Игорь Лепихин, который ни много ни мало годится ей в сыновья, являясь фактически ровесником Дианы.
Обновлено в 10:55
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Кирове двое мужчин зарезали двухлетнего мальчика
В Кирове произошло зверское убийство: двое неизвестных зарезали двухлетнего ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Екатерина и Александр Стриженовы прилетели к старшей дочери в Мексику
Екатерина и Александр Стриженовы вместе с младшей дочерью отправились вслед за любимыми людьми.
Обновлено в 02:30